Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 12:08
12:07
Весь мир
Зеленский готовится к перевыборам, а Донбасс посетил временный глава дипмиссии США
12:04
Общество
Меган Маркл отказалась следовать совету жены принца Чарльза
11:57
Общество
Роспотребнадзор назвал естественными изменения в геноме коронавируса
11:54
Происшествия
Лайнер из Бишкека экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
11:53
Общество
Мурашко призвал отказаться от алкоголя и бани в день вакцинации от COVID-19
11:53
Происшествия
Лидера «черных лесорубов» будут судить в Сибири
11:48
Происшествия
В аварии с участием автобуса под Тулой пострадали семь человек
11:46
Происшествия
Адвокат Протасевича рассказала, что находящийся под арестом блогер похудел
11:45
Армия
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на афганской границе
11:41
Весь мир
Лесные пожары охватили более миллиона акров земель в США
Все новости

Мурашко призвал отказаться от алкоголя и бани в день вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 19 июля 2021 12:00
Общество
Мурашко призвал отказаться от алкоголя и бани в день вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Москва, 19 июля. Алкоголь и поход в баню следует исключить в день вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

После прививки не рекомендуется заниматься спортом. В день вакцинации от COVID-19 необходимо исключить походы в баню и употребление спиртных напитков, напомнил глава Минздрава России.

Темпы прививочной кампании в стране растут, отметил Мурашко. В пиковые дни вакцинацию от коронавируса проходят до миллиона человек в сутки. Прирост привитых регистрируется каждую неделю.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мурашко призвал отказаться от алкоголя и бани в день вакцинации от COVID-19
алкоголь баня вакцинация мурашко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru