Мурашко призвал отказаться от алкоголя и бани в день вакцинации от COVID-19

Москва, 19 июля. Алкоголь и поход в баню следует исключить в день вакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

После прививки не рекомендуется заниматься спортом. В день вакцинации от COVID-19 необходимо исключить походы в баню и употребление спиртных напитков, напомнил глава Минздрава России.

Темпы прививочной кампании в стране растут, отметил Мурашко. В пиковые дни вакцинацию от коронавируса проходят до миллиона человек в сутки. Прирост привитых регистрируется каждую неделю.