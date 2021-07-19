Правительство Афганистана и талибы согласились на очередной раунд переговоров

Доха, 19 июля. Делегации правительства Афганистана и движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявили о намерении провести очередной раунд переговоров в Дохе на следующей неделе. При этом стороны договорились об ускорении процесса урегулирования и «взяли на себя обязательство продолжать диалог до тех пор, пока не будет достигнут консенсус».

Afghan rivals agree to meet again after inconclusive Doha talks"



Inconclusive, ENDLESS talks

On the ground Talibans have them ALL.

Pity. Thanks



Afghan rivals agree to meet again after inconclusive Doha talks | Asia News | Al Jazeera https://t.co/zk0vJ79hCr via @AJEnglish — Meletis Hadzis (@hadzis_meletios) July 19, 2021

В последний месяц представители правительства и лидеры талибов в неоднократно проводили переговоры в Катаре и других странах, однако не достигли существенных успехов.

Дипломаты не справляются

Не исключено, что причиной провала очередного этапа переговоров является успех боевиков в проводимых ими операциях. «Талибан» полон решимости установить полный контроль над страной, так что на фоне результативности наступления сразу на нескольких направлениях ведение диалога для них становится ненужной мерой. Постоянные переносы мирного процесса дают террористам время на новые атаки.

Однако сам факт участия в дипломатических инициативах может быть скорее репутационным ходом — талибы стараются продемонстрировать готовность к дипломатии перед другими международными игроками. Так, ранее верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада заявил, что «Исламский эмират решительно выступает за политическое урегулирование».

Тем не менее Доха, взявшая на себя роль посредника в урегулировании афганского конфликта, по итогам последних переговоров заявляла лишь о намерении сторон «работать над предотвращением жертв среди мирного населения». Однако каких-либо конкретных договоренностей о прекращении огня в ходе встречи достигнуто не было.

There is no agreement for now at the Doha Summit https://t.co/qO24ELqro7 pic.twitter.com/wHuM0PS0f3 — AICS (@AICSpain) July 19, 2021

Также в этот раз лидеры «Талибана» не призывали к перемирию в преддверии празднования Курбан-байрама, хотя прежде в подобных случаях объявляли о приостановке боевых действий. Фактически это время командование радикального движения использовало для перегруппировки и пополнения резервов, чтобы затем усилить наступление на правительственные войска.

В то же время остается неясным, обладает ли официальное руководство «Талибана» достаточным влиянием на свои бандформирования в различных частях страны и сможет ли оно обеспечить соблюдение ими перемирия, если таковое будет достигнуто.

Продвижение боевиков

Талибы активизировали наступление на фоне вывода иностранных войск из Афганистана. На данный момент они захватили примерно половину из 400 административных районов страны и контролируют несколько ключевых контрольно-пропускных пунктов на границе с другими государствами.

Пресс-секретарь афганских сил обороны и безопасности генерал Аджмал Омар Шинвари сообщил, что в результате успешных операций правительственные войска смогли вернуть часть территорий, уничтожив при этом около 950 боевиков, включая полевых командиров.

«Пока что мы отбили 24 района, но наша цель — вернуть все территории. Мы готовы защищать нашу страну», — заявил он.

The 20-year war in #Afghanistan has been abandoned, with the #US announcing in mid-September that it will withdraw its troops from the country. What has the US left in its wake? #CFISS finds it as a matter of interest. #security

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Вывод подразделений ВС США из страны завершается 11 сентября. Оборону ряда критически важных объектов, включая аэропорт Кабула, планируется передать турецким военнослужащим.

В настоящее время руководство Соединенных Штатов пытается найти плацдарм у границ Афганистана для своего контингента, однако, несмотря на предпринимаемые усилия, страны Центральной Азии не дают согласия на размещение американских войск на своей территории. Так, правительства Таджикистана, Узбекистана и Пакистана уже ответили отказом на запрос Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.