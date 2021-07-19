После ДТП в Ростовской области семья оказалась на больничной койке

Ростов-на-Дону, 19 июля. В результате ДТП на на 978 км автодороги М-4 «Дон» семья из трех человек оказалась на больничной койке.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, 26-летний водитель автомобиля KIA не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении с автомобилем Howo. После удара KIA отбросило на левую полосу движения, где в нее врезался автомобиль BMW. От удара KIA перевернулась.

В результате столкновения пострадали супруги, находящиеся в автомобиле KIA , и двухгодовалый ребенок в детском кресле. Все трое госпитализированы.

Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В настоящее время специалисты ГИБДД по Ростовской области устанавливают подробную картину произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал о гибели двух человек после того, как в Верхнедонском районе Ростовской области на 62 км автодороги М-4 «Дон» автомобиль съехал на обочину и перевернулся.