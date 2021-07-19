Адвокат Протасевича рассказала, что находящийся под арестом блогер похудел

Минск, 19 июля. Адвокат арестованного в Белоруссии Романа Протасевича — Инесса Оленская — прокомментировала состояние здоровья блогера.

Юрист встретилась со своим подзащитным для проведения следственных мероприятий. Во время диалога Протасевич рассказал, что чувствует себя намного лучше после перенесенного простудного заболевания.

Адвокат отметила, что подзащитный похудел, что является, по ее словам, результатом стресса и переживаний.

«Роман похудел. Это, я считаю, результат и переживаний, и питания, и образа жизни. Ситуация, когда человек находится под следствием, всегда предполагает, что он будет терять вес. На пользу такая ситуация никому не идет», — сказала Инесса Оленская.

Протасевич ранее заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он призывал россиян к протестам в Telegram-каналах.

Задержанный в Белоруссии Протасевич завел аккаунт в Instagram. Он приложил несколько скриншотов с нового аккаунта.