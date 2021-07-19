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Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на афганской границе

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:58
Армия
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на афганской границе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 июля. Вооруженные силы России, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии проведут совместные учения на границе с Афганистаном. Об этом заявил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Серия военных маневров будет проходить с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. Войска четырех стран отработают противодействие боевикам движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) на случай их вторжения в Среднюю Азию.

«В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», — пояснил Лапин.

Стоит отметить, что талибы проводят масштабную наступательную операцию на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО из Афганистана. К настоящему моменту боевикам удалось взять под свой контроль более 85% территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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