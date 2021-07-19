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Корабль «Академик Черский» начинает работы по укладке «СП-2» в водах Германии

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:36
Экономика
Корабль «Академик Черский» начинает работы по укладке «СП-2» в водах Германии
ФБА «Экономика сегодня»

Берген-ауф-Рюген, Германия, 19 июля. Работы по прокладке второй нитки магистрали «Северный поток — 2» начинаются в территориальных водах Германии.

Судно «Академик Черский», которое занимается укладкой труб в рамках газового проекта «Северный поток — 2», приступит к прокладке магистрали в немецких водах. Протяженность труб на участке — 2,6 км. Об этом пишет ТАСС.

Представители компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG указывают, что все строительные работы проходят легально и у предприятия имеются все необходимые разрешения от местных властей.

Строительство газовых труб в водах ФРГ разрешено для компании в период с 17 июля по 15 августа. Другое трубоукладочное судно «Фортуна», которое также участвует в проекте, находится сейчас на территории Дании.

Отсутствие смысла в санкциях против «Северного потока — 2» недавно признали в американском истеблишменте на фоне финальной стадии строительства проекта.

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газопровод Северный поток — 2 Академик Черский
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