Владелец «Спартака» обозначил главную проблему российского футбола

Москва, 19 июля. Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал, что мешает развитию футбола в России.

Российский футбол по-прежнему не является экономической системой, в которой все клубы зарабатывают деньги и выдерживают финансовые показатели. Соответствующее мнение в разговоре с журналистами РБК озвучил владелец столичного «Спартака» Леонид Федун.

«Реальный бизнес на футболе у нас сегодня имеют только агенты, которые действительно создают систему и зарабатывают. И, конечно же, игроки и тренеры — как наемные работники. Основная причина, которая все время будет тормозить развитие нашей футбольной системы — футбол не является бизнес-проектом. Он является в какой-то степени социальным проектом», — подчеркнул член исполкома РФС.

Федун считает, что амбиции руководителей клубов в России выходят на первый план. Он отметил, что пока у РФС не появится мандата на проведение «реальных реформ», говорить о глобальных изменениях в отечественном футболе бессмысленно.

Ранее Леонид Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу. В июле работу с национальной командой завершил Станислав Черчесов.