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«Космический джем: Новое поколение» бьет рекорды в американском прокате
Общество
«Космический джем: Новое поколение» бьет рекорды в американском прокате
Кадр из мультфильма «Космический джем: Новое поколение»

Лос-Анджелес, 19 июля. Фильм «Космический джем: Новое поколение» отлично показал себя в американском прокате за первые выходные.

Новой ленте о приключениях баскетболиста Леброна Джеймса и нарисованных персонажей Looney Tunes удалось заработать 31,65 миллиона долларов в США за первый уик-энд, пишет Deadline. Фильм побил сразу два рекорда.

Во-первых, «Космический джем — 2» обошел по сборам остальные ленты студии Warner Bros., выпущенные за время пандемии. Во-вторых, картина обогнала вышедший весной фильм «Годзилла против Конга», который собрал за первые выходные 31,62 миллиона долларов.

Несмотря на кассовый успех, «Космический джем: Новое поколение» столкнулся с недовольством зрителей. Многим не понравилась актерская игра Леброна Джеймса. Баскетболист уже ответил поклонникам кино, не оценившим фильм.

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Леброн Джеймс фильм сборы космический джем
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