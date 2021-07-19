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Четыре часа в американском госпитале обошлись россиянину в сотни тысяч рублей
Общество
Четыре часа в американском госпитале обошлись россиянину в сотни тысяч рублей
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Москва, 19 июля. Россиянин еще в апреле побывал в США, где воспользовался медпомощью. Вернувшись в РФ, он получил письмо из американского госпиталя, содержание которого шокировало мужчину.

Парень снял ролик с распаковкой письма и показал всем, сколько стоит воспользоваться услугами скорой помощи в Соединенных Штатах. Мужчина находился в городке с населением чуть более трех тыс. человек – Льюисе, штат Делавэр. Там россиянину стало плохо, и он был вынужден обратиться за квалифицированной помощью. Больной был доставлен по скорой в госпиталь с диагнозом «отравление».

«5 апреля 2021 года я попал с отравлением в госпиталь США. Мне стало плохо и пришлось вызывать скорую», — рассказывает он.

Мужчина признался, что никогда не предполагал, что ему доведется воспользоваться услугами скорой помощи в США. Но хорошо все, что хорошо кончается, сделал вывод он. Медики быстро помогли россиянину, проведя несколько процедур, и выписали в день госпитализации.

«Фактически в госпитале я был четыре часа. У меня взяли анализы, поставили два физраствора, потом мне стало лучше и меня отпустили», – вспоминает парень.

Спустя три месяца после этих событий, уже находясь в России, мужчина получил письмо из американского госпиталя. Внутри был счет с пометкой об отсутствии страховки. Стоимость оказанных услуг шокировала россиянина. Лекарства обошлись ему в 409 долларов, анализы – в 1698 долларов. В счете также была графа кардиология – 281 доллар, а за вызов самой скорой потребовали 1002 доллара.

«Все это вышло мне в 3390 долларов. Это примерно 250 тысяч рублей. Вот так вот стоит в Америке вызвать скорую помощь. Еще хотите уехать в Соединенные Штаты?» – вопрошает россиянин в своем видео.

Тяжелая обстановка с COVID-19 в США была спровоцирована системой здравоохранения, поскольку она не имеет профилактического направления. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью для Федерального агентства новостей.

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россия сша скорая помощь
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