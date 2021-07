Лесные пожары охватили более миллиона акров земель в США

Аризона, 19 июля. В западных штатах США лесные пожары охватили более миллиона акров земли. Спецслужбы фиксируют 80 очагов возгорания. Такими данными поделился Национальный межведомственный пожарный центр (NIFC) на своей официальной странице в Twitter.

#NationalFireNews: 80 wildfires have burned 1,157,976 acres in 13 states. More than 19,700 wildland firefighters & support personnel & 35 Type 1 & Type 2 incident management teams are assigned to wildfires. To date, 34,941 wildfires have burned 2,509,231 acres. #FireYear2021 pic.twitter.com/JpY7STe4TN — National Interagency Fire Center (@NIFC_Fire) July 19, 2021

По данным NIFC, огонь бушует в 13 штатах на площади более одного акра. В борьбе со стихией задействованы свыше 19 тыс. пожарных, а также 35 групп вспомогательного персонала.

«Восемьдесят лесных пожаров сожгли 1,1 акра в 13 штатах. На сегодняшний день в результате 34,9 тыс. пожаров сгорело 2,5 акра земли», — говорится в сообщении.

(2/2) These hot temperatures will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities. Car interiors will reach lethal temperatures in a matter of minutes. #mtwx https://t.co/v0wfGpoqL8 — NWS Great Falls (@NWSGreatFalls) July 18, 2021

Национальная метеорологическая служба (NWS) опубликовала карту, согласно которой самые высокие температуры ожидаются в ближайшие дни в штатах Айдахо и Монтана.

«Жаркая погода значительно увеличит вероятность возникновения заболеваний, связанных с высокой температурой, особенно у тех, кто работает на свежем воздухе. Автомобильные салоны будут прогреваться за считанные минуты», — предупредили метеорологи.

(1/2) Hot temperatures are expected across the Northern Rockies today, with the hottest temperatures expected over eastern areas of Central and North Central Montana. #mtwx pic.twitter.com/1Ul1fTOVOU — NWS Great Falls (@NWSGreatFalls) July 18, 2021

Причины жары

Синоптики объясняют такие погодные условия куполом высокого давления над северо-западом США, а также общими процессами по изменению климата, отчасти вызванными человеком. Так, в Портленде в течение трех дней отмечалась температура +47°С. Аналогичная жара была в округах Гиллиам и Мэрион. В США из-за высокой температуры погибли уже больше 125 человек.

Аномальная жара наблюдается и в Канаде. Там жертвами стали десятки граждан, а спасатели фиксируют сотни лесных пожаров. В деревне Литтон, расположенной на юге самой западной провинции государства Британская Колумбия, 27 июня воздух прогрелся до +46,1 градуса. Прежний рекорд был поставлен в 1937 году, когда температура достигла +45°С.