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Лесные пожары охватили более миллиона акров земель в США
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Лесные пожары охватили более миллиона акров земель в США
flickr.com  /  @bertknot

Аризона, 19 июля. В западных штатах США лесные пожары охватили более миллиона акров земли. Спецслужбы фиксируют 80 очагов возгорания. Такими данными поделился Национальный межведомственный пожарный центр (NIFC) на своей официальной странице в Twitter.

По данным NIFC, огонь бушует в 13 штатах на площади более одного акра. В борьбе со стихией задействованы свыше 19 тыс. пожарных, а также 35 групп вспомогательного персонала.

«Восемьдесят лесных пожаров сожгли 1,1 акра в 13 штатах. На сегодняшний день в результате 34,9 тыс. пожаров сгорело 2,5 акра земли», — говорится в сообщении.

Национальная метеорологическая служба (NWS) опубликовала карту, согласно которой самые высокие температуры ожидаются в ближайшие дни в штатах Айдахо и Монтана.

«Жаркая погода значительно увеличит вероятность возникновения заболеваний, связанных с высокой температурой, особенно у тех, кто работает на свежем воздухе. Автомобильные салоны будут прогреваться за считанные минуты», — предупредили метеорологи.

Причины жары

Синоптики объясняют такие погодные условия куполом высокого давления над северо-западом США, а также общими процессами по изменению климата, отчасти вызванными человеком. Так, в Портленде в течение трех дней отмечалась температура +47°С. Аналогичная жара была в округах Гиллиам и Мэрион. В США из-за высокой температуры погибли уже больше 125 человек.

Аномальная жара наблюдается и в Канаде. Там жертвами стали десятки граждан, а спасатели фиксируют сотни лесных пожаров. В деревне Литтон, расположенной на юге самой западной провинции государства Британская Колумбия, 27 июня воздух прогрелся до +46,1 градуса. Прежний рекорд был поставлен в 1937 году, когда температура достигла +45°С.

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