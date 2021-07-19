Спрос на кондиционеры и вентиляторы в России стал рекордным этим летом

Москва, 19 июля. Аномальная жара способствует росту спроса россиян на вентиляторы и кондиционеры. Объем продаж этих товаров уже побил десятилетний рекорд.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за прошедшие 1,5 месяца отечественный розничный рынок кондиционеров составил около 250 тысяч штук и свыше 5 млрд рублей. Это больше, чем за всю первую половину 2020 года и летние месяцы последних 10 лет, передает РИА Новости.

Таким образом, продажи кондиционеров возросли в 1,5 раза по сравнению с минувшим годом и в пять-шесть раз относительно средних недельных показателей мая-июня. Продажи вентиляторов в сравнении с летом 2020 года увеличились вдвое.

В некоторых случаях кондиционеры могут нести в себе опасность для здоровья человека. Об этом предупредила кандидат медицинских наук и врач-педиатр Марина Мамаева.