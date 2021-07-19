Рэперу Моргенштерну подыскивают соперников для боя ММА

Москва, 19 июля. Скандально известный рэпер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA и его основателем Анатолием Сульяновым.

О соглашении с музыкантом Сульянов сообщил на своей странице в Instagram. Он опубликовал видео, на котором Моргенштерн говорит, что ММА надо запрещать. В ответ основатель промоушена спрашивает, согласится ли рэпер принять участие в бое за 20 миллионов долларов. Рэп-исполнитель отвечает, что готов на это за 20 рублей, после чего они с Сульяновым пожимают руки.

«Контракт подписан, Hardcore ММА в деле, детали позже», — написал под роликом основатель промоушена.

Теперь Моргенштерну подыскивают соперников для боя. Сульянов попросил подписчиков предлагать свои варианты оппонентов в комментариях.

Рэпер ранее стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков в треках и клипах. Суд обязал его выплатить штраф в 100 тысяч рублей.