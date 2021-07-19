Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 12:06
12:04
Общество
Меган Маркл отказалась следовать совету жены принца Чарльза
11:57
Общество
Роспотребнадзор назвал естественными изменения в геноме коронавируса
11:54
Происшествия
Лайнер из Бишкека экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
11:53
Общество
Мурашко призвал отказаться от алкоголя и бани в день вакцинации от COVID-19
11:53
Происшествия
Лидера «черных лесорубов» будут судить в Сибири
11:48
Происшествия
В аварии с участием автобуса под Тулой пострадали семь человек
11:46
Происшествия
Адвокат Протасевича рассказала, что находящийся под арестом блогер похудел
11:45
Армия
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на афганской границе
11:41
Весь мир
Лесные пожары охватили более миллиона акров земель в США
11:40
Происшествия
СК возбудил дело против дворника-мигранта за целование чужого ребенка в Петербурге
Все новости

Мишустин: комиссия по региональному развитию будет следить за работой вице-премьеров

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:34
Политика
Мишустин: комиссия по региональному развитию будет следить за работой вице-премьеров
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 19 июля. Правительственная комиссия по региональному развитию будет следить за работой вице-премьеров в федеральных округах России, заявил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр России напомнил, что по поручению президента за регионами были закреплены заместители председателя кабинета министров.

Мишустин подчеркнул, что курировать деятельность чиновников будет комиссия по региональному развитию. Возглавлять структуру будет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Счетная палата ранее выявила проблемы в реализации национальных проектов. Речь идет о недостаточной скоординированности при их реализации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Мишустин: комиссия по региональному развитию будет следить за работой вице-премьеров
правительство мишустин вице-премьры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru