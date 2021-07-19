Мишустин: комиссия по региональному развитию будет следить за работой вице-премьеров

Москва, 19 июля. Правительственная комиссия по региональному развитию будет следить за работой вице-премьеров в федеральных округах России, заявил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр России напомнил, что по поручению президента за регионами были закреплены заместители председателя кабинета министров.

Мишустин подчеркнул, что курировать деятельность чиновников будет комиссия по региональному развитию. Возглавлять структуру будет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Счетная палата ранее выявила проблемы в реализации национальных проектов. Речь идет о недостаточной скоординированности при их реализации.