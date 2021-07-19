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В США спрогнозировали международную популярность нового российского истребителя

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:24
Армия
В США спрогнозировали международную популярность нового российского истребителя
mil.ru  /  Минобороны России

Вашингтон, 19 июля. Новейший российский легкий истребитель будет обладать огромным экспортным потенциалом и обретет популярность за рубежом, считают американские аналитики.

Презентация новой одномоторной крылатой машины состоится в ходе авиасалона МАКС-2021, который стартует 20 июля в аэропорту Жуковский в Московской области. Как отметил военный аналитик из США Дэвид Экс в статье для Forbes, перевод которой приводит «ПолитРоссия», зарубежные СМИ уже дали самолету название «Шах и мат» из-за множества отсылок к шахматной тематике в рекламных публикациях, размещенных в Сети представителями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Россия смогла создать недорогой истребитель, оснащенный технологией «стелс», ввиду чего он будет востребован на международном рынке вооружений, отметил автор статьи, сославшись на слова эксперта по ВС РФ вашингтонского Центра новой американской безопасности Сэмюэла Бендетта. По его словам, после презентации секретного самолета из желающих его купить иностранных заказчиков может образоваться настоящая очередь.

«Ряд стран, дружественных к российскому военному экспорту, могут выстроиться в очередь на покупку современного истребителя», — спрогнозировал Бендетт ошеломительную международную популярность нового российского истребителя.

Конкуренцию на глобальном оружейном рынке новому самолету из России составят американский F-35 и китайский KF-21, обратил внимание Экс. Тем не менее «Шах и мат» не останется без дела, даже если он не обретет международный успех, уверен аналитик. По его мнению, легкую крылатую машину могут приобрести и Воздушно-космические силы РФ. Эксперт подчеркнул, что этот одномоторный истребитель станет отличным дополнением двухмоторного Су-57. Он добавил, что в США подобную роль выполняет F-35, дополняющий F-22.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Соединенным Штатам стоит опасаться новую российскую крылатую машину. По его словам, одномоторный стелс-истребитель заставит американцев уважать рубежи РФ. Эксперт добавил, что Москва в последние годы добилась больших успехов в сфере созданий различных вооружений.

Кроме того, представители российской компании «Ростех», в состав которой входит Объединенная авиастроительная корпорация, опубликовали в соцсетях очередную фотографию одномоторного истребителя. На ней можно увидеть, как будет выглядеть кабина и носовая часть новинки, пишет RT.

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