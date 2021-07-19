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Последствия коронакризиса разгоняют цены на автомобили в России

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:22
Экономика
Последствия коронакризиса разгоняют цены на автомобили в России
pixabay.com

Москва, 19 июля. Стоимость машин продолжает повышаться на российском рынке. Цены на подержанные автомобили выросли на четверть относительно аналогичного периода годом ранее.

Отрицательно сказываются на ситуации рыночный дефицит, логистические проблемы и повышающаяся инфляция. Обстановку также усугубила торговая война между Китаем и США. В результате становится меньше полупроводниковых чипов. Аналитики считают, что скоро владение машиной может вернуться в категорию «роскошь», передает РИА Новости.

Немногие отечественные автолюбители могут позволить эксплуатацию транспортных средств и обслуживание на фоне высоких затрат. При этом дилерские центры и производители пытаются исправить ситуацию. Российский рынок — один из наиболее перспективных, поэтому производители заинтересованы в его дальнейшем развитии.

Преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов ранее сообщил, что при приобретении машины важно оставаться внимательным, чтобы не попасть на схемы злоумышленников. Подозрение должны вызывать слишком большие скидки.

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автомобиль авторынок роскошь
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