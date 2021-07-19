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Политик Иванов рассказал, какие вопросы должна решать Администрация президента России
Политика
Политик Иванов рассказал, какие вопросы должна решать Администрация президента России
pixabay.com

Москва, 19 июля. Администрация президента России не должна решать любые мелкие вопросы, заявил спецпредставитель лидера РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Иванов руководил администрацией президента в период с 2011 по 2016 год. Главной задачей органа является обеспечение деятельности главы государства. Однако нередко в структуру поступают иные вопросы, отметил Иванов.

Политик рассказал, что во время руководства АП в числе обращений граждан были касаемые местных властей запросы. Например, неисправно работающая лампочка в подъезде. Такие темы относятся к региональным органам. Администрация президента не перетягивает на себя любой мелкий вопрос, подчеркнул Иванов.

АП содействует президенту России Владимиру Путину в определении основ внутренней и внешней политики. Также она решает задачи общенационального характера, добавил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Государственный орган 19 июля отмечает 30-летие со дня создания. В 1991 году первый лидер РФ Борис Ельцин подписал указ об учреждении администрации. Тогда руководителем структуры был назначен советский посол на Кубе Юрий Петров.

Ранее Владимир Путин написал историческую статью о народах РФ и Украины. В ней президент рассказал об участии Киева в проекте «анти-Россия».

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