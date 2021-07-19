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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 19 июля

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:24
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 19 июля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 июля. Российские врачи зафиксировали 24 633 новых случая коронавируса во всех регионах страны за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Специалисты не отметили никаких клинических проявлений заболевания у 11,6% новых пациентов с COVID-19. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирусную инфекцию по всей стране, уточнили в оперштабе.

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась с января 2021 года. Один из крупнейших в мире прививочных пунктов открылся в московских «Лужниках» в июле. Формирование иммунной прослойки позволит преодолеть пандемию, уверены ученые.

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