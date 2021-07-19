Кресло лунного корабля «Орел» успешно прошло испытания

Москва, 19 июля. Корабельное кресло для космического летательного аппарата «Орел» подтвердило заявленные характеристики.

Перспективный звездолет «Орел» отечественного производства получит кресло «Чегет». В стране завершились испытания конструкции, которые окончились успешно. Об этом пишет РИА Новости.

Лунный космический аппарат будет оборудоваться данным креслом, однако уже в доработанном виде. Выяснилось, что необходимо сделать его немного легче, как отмечает генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Испытания показали, что амортизация в кресле работает на должном уровне, а параметры сидения настроены корректно. Ракетно-космическая корпорации «Энергия» запросила уменьшение массы устройства, над чем сейчас продолжают работу в «Звезде».

Конкурс на создание лунного скафандра может быть объявлен в скором времени, считает Поздняков. По его оценкам, костюм может быть разработан уже к 2030 году. Срок годности старых костюмов подходит к концу, из-за чего российским космонавтам могут ограничить доступ к выходам в открытый космос.