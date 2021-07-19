Гостям Махачкалы предлагают осмотреть более 40 объектов на экскурсионном троллейбусе

Махачкала, 19 июля. По столице Дагестана начал курсировать экскурсионный троллейбус, сообщили ФАН в региональном минтуризме. Его пассажиры смогут в течение четырех часов ознакомиться с более чем 40 достопримечательностями города.

По данным ведомства, троллейбус запущен одной из местных туристических фирм при поддержке профильного министерства и мэрии Махачкалы. Его маршрут пролегает через центр народных промыслов, Джума-мечеть, различные музеи, парки и другие знаковые места.

«Весь маршрут занимает порядка четырех часов. За это время туристам предлагается посетить и осмотреть около 43 объектов», — уточнили в минтуризме республики.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские власти планируют открыть колледж, который будет заниматься подготовкой кадров для туристической отрасли. Учебное заведение станет единственной подобной организацией в Северо-Кавказском федеральном округе.