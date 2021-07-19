Появились новые подтверждения романа Бородиной с известным ресторатором

Москва, 19 июля. Ведущую «Дома-2» и блогера Ксению Бородину, которая находится на стадии развода с Курбаном Омаровым, продолжают подозревать в романе с известным ресторатором Эриком Авагяном.

Знаменитость неоднократно намекала, что после расставания с мужем успела обзавестись новым поклонником. Например, она публиковала в Instagram снимки с шикарными букетами. Различные Telegram-каналы писали, что звезда успела слетать в отпуск с ухажером.

Теперь же появились новые подтверждения романа Бородиной с Авагяном, известным также как Гриша Эрик. Предполагаемые влюбленные стали гостями вечеринки в честь рэпера HammAli. Телеведущая поделилась многочисленными видео с мероприятия в Instagram Stories. Ресторатор же «засветился» в Stories модели Инессы Шевчук. Судя по ракурсам, Авагян и Бородина отдыхали на одном балконе.

Еще одна интересная деталь — одежда ведущей «Дома-2» на празднике. Знаменитость пришла на день рождения HammAli в белой майке и рубашке. Однако позднее Бородина переоделась в точно такую же футболку, как и у ее предполагаемого возлюбленного.

Телеведущая не раскрывает причину развода с Курбаном Омаровым, но поклонники подозревают, что она могла расстаться с супругом из-за его неверности. Бородина частично подтвердила эти догадки, отметив, что никогда не поймет изменников.