Заигрывание с Китаем снижает ценность Зеленского в глазах США

Резкое усиление контактов Зеленского с Китаем не повышает, а понижают ценность и необходимость Зеленского в глазах Вашингтона. Более того, очередной внешнеполитический бенефис «пана Зе», скорее всего, станет для США еще одним доводом в пользу смены Зеленского на посту президента украинского государства.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший бэкграунд украино-китайских отношений.

«Медовый месяц» по-украински

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью 15 июля не исключил, что у Украины может начаться «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток — «Китай, страны Ближнего Востока, Индию, возможно». К этому Арестович добавил, что если «Соединенные Штаты не помогут (Украине. — Прим. ФАН) справиться с Россией, то поможет Китай».

Пассаж Арестовича про украинский вариант «разворота на Восток» стал далеко не первой попыткой представителей украинского политикума «позаигрывать» с Китаем. Например, глава парламентской фракции «Слуга народа» и председатель ее политсовета Давид Арахамия в начале июля заявил в интервью китайским СМИ, что Китай является для Украины «примером и стратегическим партнером в модернизации страны». Мало того, украинские политические силы намерены перенимать опыт КПК «в управлении экономикой и построении государства».

Но и Арахамия не был зачинателем «медового месяца» Киева с Пекином. Тут, пожалуй, все началось с 16 июня. В этот день в Женеве прошел саммит Россия — США, чьи результаты Зеленского и его команду вряд ли устроили. Именно после этого «пан Зе», ранее избегавший контактов с Пекином и всячески поддерживавший американскую установку «КНР — это угроза для западной демократии», вдруг стал оказывать китайской стороне знаки внимания.

Украина 25 июня отозвала в Совете Безопасности ООН свою подпись под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян. Уже 30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве и содействии реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры. Согласно этому документу, Украина получает возможность получения китайских кредитов на льготных условиях для использования этих средств в сфере большого инфраструктурного строительства.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля впервые провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Со стороны может показаться, что отказ Киева поддержать документ, предусматривающий требование о допуске независимых наблюдателей в Синьцзян с целью проверки информации о нарушении прав уйгуров, разрушил стену между Украиной и Китаем, после чего страны рванулись в объятия друг друга. На самом деле, как в свое время написала одна «дочь офицера», не все столь однозначно.

Разберем мотивы сторон.

Аргумент для «дружбы» с Пекином

Если рассматривать ситуацию в контексте готовящегося визита Зеленского в США и сильного давления, оказываемого Соединенными Штатами на Украину по принятию ультиматума Блинкена (пять пунктов которого увязаны с поддержкой Вашингтоном Зеленского), то украинские реверансы в отношении КНР являются вполне ожидаемыми.

Дело в том, что в Офисе президента Украины продолжают придерживаться стратегии шантажа, позволяющей ей притягивать к себе внимание и получать уступки. В Киеве отслеживают концентрацию администрации Байдена на «сдерживании» Китая, а потому действуют в привычной для команды Зеленского манере — создают локальный кризис отношений и повышают ставки для последующего выторговывания уступок. Кроме стремления сыграть на противоречиях Вашингтона и Пекина, в таком алгоритме для Киева есть и еще одно рациональное зерно — надежда получить льготные китайские кредиты вместо западных. Китай не ставит никаких политических условий в экономическом сотрудничестве, что выгодно его отличает от США и ЕС. Также надо помнить, что Китай сейчас — это крупнейший покупатель украинского продовольствия и железной руды, что превращает Пекин в торгового партнера №1 для Киева.

Кроме того, Китай действует в своей манере строительства долгосрочной стратегии отношений с упором на экономику. Неслучайно первое китайско-украинское соглашение о льготных кредитах нацелено на инфраструктурные проекты, а именно — на проект Зеленского «Большая стройка», с которым окружение «пана Зе» связывает свои как политические, так и личные финансовые интересы. Миллиарды китайских инвестиций на «Большую стройку» — безусловно, очень весомый аргумент для Киева «подружиться» с Пекином. По сути, межправительственное соглашение от 30 июня — это большая взятка команде Зеленского и «привязывание» Киева к Пекину через значительные финансовые потоки.

Напомним, точно так же — через крупные торговые соглашения и кредиты — Китай привязал к себе крупный украинский бизнес, то есть «империи» Ахметова, Новинского, Фирташа и других олигархов. Кроме того, с начала 2010-х годов Китай активно входит в прибыльные сферы экономики Украины, такие как сельское хозяйство, телекоммуникации, инфраструктура. Таким образом, Китай привязывает к себе Украину через множество связей экономических взаимоотношений, которые позже могут трансформироваться в политический капитал и влияние.

Перспективы призрачны

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на все эти нюансы, все же перспективы политической переориентации постмайданного режима Украины с Вашингтона на Пекин весьма призрачны.

Во-первых, политический миф современной Украины построен на движении в Европу. Более того, радикальные нацистские идеи, на которых этот миф основывается, не могут даже условно совпадать с коммунистическими постулатами Китая. А ведь есть еще и стратегическое партнерство Москвы и Пекина!

Во-вторых, вся общественная инфраструктура на Украине — так называемые активисты, волонтеры, уличные радикалы — финансируется и управляется западными грантами.

В-третьих, и в-главных, киевская элита полностью завязана на Соединенные Штаты и Европу, где у нее хранятся капиталы, живут семьи, где сами «фронтмены» украинской политики планируют жить после окончания своей карьеры.

Сам Китай, кстати, пока тоже не настаивает на немедленной политической переориентации Украины. Пекину важны в первую очередь ресурсы Украины, а не то, кто сидит в Киеве, поэтому он будет на украинской территории договариваться со всеми, включая крупный бизнес, региональные власти и отдельные политические силы.

Резюмируя, можно сказать, несмотря на всю трескотню украинских СМИ, шумно отреагировавших на созвон Зеленского и Си Цзиньпина, никакого реального разворота Украины в сторону Китая в ближайшее время ждать не стоит. Команда Зеленского возьмет китайские деньги, после чего при удобном случае, конечно, «кинет» Китай, как это уже было в случае завода «Мотор Сич». Китай пожмет плечами и продолжит неторопливо подминать под себя Украину.

От гигантского объема торгового оборота с Пекином отказаться Киев не может, а различные финансовые потери «вшиты» в общую сумму китайских инвестиций. Сколь бы ни прохиндействовали киевские власти, Китай все равно будет получать свою прибыль в виде необходимых товаров, а также растущего присутствия в прибыльных сферах украинской экономики, где Пекин не гнушается заниматься сверхэксплуатацией.

Роль и влияние киевских властей на просторах Украины постепенно уменьшается, а вот фактор китайского присутствия в этой стране — через крупный бизнес и связи с региональными властями, через включение политических элит в прибыльные проекты — непрерывно растет. В отличие от Киева, Пекин никуда не торопится.

«Я не такая, я жду Китая…»

Кстати, если украинский президент считает, что «заигрывания» Украины с Китаем каким-то образом усилят позиции его, Зеленского, на будущих переговорах с Байденом, то тут он ошибается. Скорее резкое усиление контактов «пана Зе» с Китаем понижает ценность и необходимость Зеленского в глазах Вашингтона, а не наоборот.

Проще говоря, чтобы всерьез шантажировать американцев тезисом «я не такая, я жду Китая», Зеленскому нужен «козырь» — железобетонный по совокупной ценности инструмент или качество, привязанное к ситуации на Украине. Его у Зеленского нет. Сам Владимир Александрович находится в практически полной внешней и внутренней изоляции, будучи привязанным к ресурсам своей должности, время владения которой ограниченно. За Зеленским нет ни политического альянса, ни бизнес-империи, ни могущественных внешних союзников.

Поэтому очередной внешнеполитический бенефис «пана Зе», скорее всего, станет для США еще одним доводом в пользу смены Зеленского на посту президента украинского государства.