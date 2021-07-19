Минздрав РФ оценил скорость поражения легких при коронавирусной пневмонии

Москва, 19 июля. Поражение легких у пациентов с коронавирусом стало развиваться в два раза быстрее, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Коронавирусная пневмония начала развиваться у пациентов ускоренными темпами. Выраженные поражения легких наблюдаются у пациентов уже через три-четыре дня после проявления первых симптомов, раньше такие осложнения наблюдались только к шестым-седьмым суткам, обратил особое внимание министр.

Распространение заболевания также ускорилось на территории России, добавил Мурашко. По его словам, противовирусная терапия позволит гражданам страны защитить себя и своих близких от возможного заражения коронавирусом.