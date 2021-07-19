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Китаянка покорила TikTok рассказами о сложностях изучения русского языка

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:55
Общество
Китаянка покорила TikTok рассказами о сложностях изучения русского языка
prt scr zen.yandex.ru  /  Ян Гэ-девочка Китая

Москва, 19 июля. Проживающая в Москве китаянка Янг Гэ в своей рубрике «Невыносимый русский» в социальной сети TikTok поделилась с подписчиками сложностями в освоении русского языка.

В рубрике Янг Гэ делится со своими подписчиками нюансами в изучении русского языка и задает риторические вопросы, на которые нет ответов. Она спрашивает подписчиков, почему у этого языка так много правил и еще больше исключений из них.

В одном из видео девушка чуть не плача жалуется, что не может разобраться в некоторых понятиях, например, почему вилка лежит, а стакан стоит, или почему животные стоят, а птицы на ветке сидят.

«Птички ножками стоят на ветке, а не садятся на попе. Пошла я дальше плакать», — жалуется подписчикам девушка.

Это видео набрало более десяти млн просмотров, Среди фолловеров девушки много китайских студентов, которые сталкиваются с теми же трудностями при изучении русского языка.

В другом ролике китаянка задает вопрос, в чем разница между плавками и купальником. Также Янг Гэ задается вопросом, почему фразы «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» означают одно и то же. Подписчики отмечают, что часто девушка заставляет задуматься над фактами, которые раньше не вызывали интереса.

Не только изучение русского языка дается сложно китайцам. Традиционная кухня России зачастую вызывает недоумение у жителей Поднебесной. Любимый многими россиянами квас не полюбился китайцам, они практически единогласно признали его самым невкусным напитком.

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русский язык китаянка менталитет
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