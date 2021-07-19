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Генпрокуратура Ливии передала в суд уголовные дела 54 террористов ИГ
Весь мир
Генпрокуратура Ливии передала в суд уголовные дела 54 террористов ИГ
youtube.com  /  Jimmy Isright

Триполи, 19 июля. Генеральная прокуратура Ливии завершила расследование уголовных дел в отношении 54 членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Пресс-секретарь ведомства Сиддик аль-Тир подтвердил передачу всех документов в суд.

Специалисты службы уголовного розыска собрали доказательную базу для обвинительного приговора в рамках операции по обеспечению безопасности в Сирте и прилегающих районах. Имена арестованных радикальных исламистов не разглашаются в рамках тайны следствия.

Членов ИГ1 обвиняют по нескольким статьям:

  • Вступление в террористическую организацию, активность которой наносит ущерб национальной безопасности;
  • Попытка свержения власти путем подрывной деятельности;
  • Изготовление и использование взрывных устройств и мин-ловушек для достижения целей организации;
  • Саботаж работы на нефтяных месторождениях и в морских портах Ливии;
  • Убийства, похищения, покушения на представителей государственной власти.

Все уголовные дела с обвинениями и доказательной базой переданы в суд для рассмотрения. Заседание запланировано на 27 июля. Следователи убеждены, что собранных данных хватит для отправки в тюрьму всех преступников на пожизненный срок.

Несмотря на формирование переходного Правительства национального единства (ПНЕ), в стране сохраняется террористическая угроза и присутствие вооруженных бандформирований. Ливийская национальная армия пообещала и дальше бороться с преступниками, посягающими на безопасность простых граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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