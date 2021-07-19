Эксперт усомнился в способностях Меган Маркл продюсировать проект Netflix

Вашингтон, 19 июля. Супруга принца Гарри Меган Марк скоро представит новый проект, разрабатываемый для стриминга Netlfix. Но некоторые усомнились, что у матери двух детей получится реализовать его.

Меган Маркл и принц Гарри уже заключили «сделку на миллионы долларов». Деньги они положили на свой банковский счет, но ничего еще не сделали.

«Кажется, они появляются везде, кроме Netflix. Наконец-то теперь у нас есть грандиозная новость о том, что Меган разрабатывает проект», — пишет издание Express.

Маркл будет продюсировать мультсериал, главной героиней которого стала 12-летняя девочка. Подросток будет общаться со многими известными и влиятельными женщинами мира. Проект получил название «Жемчужина».

Журналист Питер Форд признался, что испытывает чувство радости за Маркл, пишет Teleprogramma.pro. Но у него есть сомнения по поводу способностей герцогини.

«У нее нет опыта в продюсировании! Это вызывает большие вопросы о будущем проекта», — сказал журналист.

Пока же Меган Маркл находится в декретном отпуске. Она решила пять месяцев посвятить ребенку, который появился на свет в начале лета. Эксперт отметил, что в Соединенных Штатов, где проживают влюбленные, — это слишком большой срок декрета и считается ненормальным.