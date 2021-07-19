Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 12:05
12:04
Общество
Меган Маркл отказалась следовать совету жены принца Чарльза
11:57
Общество
Роспотребнадзор назвал естественными изменения в геноме коронавируса
11:54
Происшествия
Лайнер из Бишкека экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
11:53
Общество
Мурашко призвал отказаться от алкоголя и бани в день вакцинации от COVID-19
11:53
Происшествия
Лидера «черных лесорубов» будут судить в Сибири
11:48
Происшествия
В аварии с участием автобуса под Тулой пострадали семь человек
11:46
Происшествия
Адвокат Протасевича рассказала, что находящийся под арестом блогер похудел
11:45
Армия
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения на афганской границе
11:41
Весь мир
Лесные пожары охватили более миллиона акров земель в США
11:40
Происшествия
СК возбудил дело против дворника-мигранта за целование чужого ребенка в Петербурге
Все новости

Эксперт усомнился в способностях Меган Маркл продюсировать проект Netflix
Общество
Эксперт усомнился в способностях Меган Маркл продюсировать проект Netflix
Global Look Press  /  Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 19 июля. Супруга принца Гарри Меган Марк скоро представит новый проект, разрабатываемый для стриминга Netlfix. Но некоторые усомнились, что у матери двух детей получится реализовать его.

Меган Маркл и принц Гарри уже заключили «сделку на миллионы долларов». Деньги они положили на свой банковский счет, но ничего еще не сделали.

«Кажется, они появляются везде, кроме Netflix. Наконец-то теперь у нас есть грандиозная новость о том, что Меган разрабатывает проект», — пишет издание Express.

Маркл будет продюсировать мультсериал, главной героиней которого стала 12-летняя девочка. Подросток будет общаться со многими известными и влиятельными женщинами мира. Проект получил название «Жемчужина».

Журналист Питер Форд признался, что испытывает чувство радости за Маркл, пишет Teleprogramma.pro. Но у него есть сомнения по поводу способностей герцогини.

«У нее нет опыта в продюсировании! Это вызывает большие вопросы о будущем проекта», — сказал журналист.

Пока же Меган Маркл находится в декретном отпуске. Она решила пять месяцев посвятить ребенку, который появился на свет в начале лета. Эксперт отметил, что в Соединенных Штатов, где проживают влюбленные, — это слишком большой срок декрета и считается ненормальным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт усомнился в способностях Меган Маркл продюсировать проект Netflix
netflix проект меган маркл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru