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В России разработали облик нового стратегического бомбардировщика для замены Ту-95

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:00
Армия
В России разработали облик нового стратегического бомбардировщика для замены Ту-95
wikipedia.org  /  Sergey Krivchikov / GFDL 1.2

Москва, 19 июля. Облик нового стратегического ракетоносца, который должен будет заменить бомбардировщики Ту-95, уже определен, заявил член Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

По его словам, в данный момент проводится целый комплекс опытно-конструкторских работ, и внешний вид нового самолета был разработан вместе с заказчиком.

«Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», — заявил Смирнов в интервью РИА Новости.

Согласно предположениям разработчиков, новейший ракетоносец должен будет поступить на вооружение российского армии до 2027 года.

Стоит отметить, что на сегодня Ту-95 успешно выполняют поставленные задачи. В июле экипажи бомбардировщиков Ту-95МС совершили условные пуски крылатых ракет в Саратовской области.

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россия бомбардировщик впк ту-95
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