В России разработали облик нового стратегического бомбардировщика для замены Ту-95

Москва, 19 июля. Облик нового стратегического ракетоносца, который должен будет заменить бомбардировщики Ту-95, уже определен, заявил член Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

По его словам, в данный момент проводится целый комплекс опытно-конструкторских работ, и внешний вид нового самолета был разработан вместе с заказчиком.

«Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», — заявил Смирнов в интервью РИА Новости.

Согласно предположениям разработчиков, новейший ракетоносец должен будет поступить на вооружение российского армии до 2027 года.

Стоит отметить, что на сегодня Ту-95 успешно выполняют поставленные задачи. В июле экипажи бомбардировщиков Ту-95МС совершили условные пуски крылатых ракет в Саратовской области.