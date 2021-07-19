«JourФак Манукяна». «Славянский базар»: триумф Димаша и скандал с Соседовым

Главным событием минувшей недели стал прошедший в Белоруссии международный фестиваль «Славянский базар». Мероприятию в Витебске и посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

По законам жанра, любое значимое медийное мероприятие всегда сопровождается яркими штрихами, которые позволяют узнать о нем как можно большему кругу людей. К примеру, для многих россиян чемпионат Европы по футболу запомнился не игрой национальной сборной, которая, к слову, была довольно бледной, а конфликтом Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева.

Похожая ситуация произошла и на «Славянском базаре». Лично я о старте этого мероприятия узнал после скандала с Сергеем Соседовым, который сообщил, что его не пустили на фестиваль и заодно высказал довольно жесткие слова в адрес властей Белоруссии. Однако через некоторое время он удалил из соцсетей гневные посты и в итоге чудесным образом оказался на фестивале.

Также фестиваль запомнился стремительным приездом Николая Баскова на закладку именной звезды и столь же поспешным отъездом из-за внезапно ухудшившегося здоровья.

Вместе с тем, с точки зрения творческой составляющей, на фестиваль приехало довольно немало известных артистов: Лариса Долина, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Стас Пьеха, Анита Цой, Слава, а также блиставшая на Евровидении-2021 Наталья Гордиенко.

Стоит отметить, что выступавший в финале открытия «Славянского базара» Димаш Кудайберген сорвал бурные и продолжительные аплодисменты публики и буквально утопал в цветах после исполнения бессмертного хита Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон» и своей новой англоязычной песни.