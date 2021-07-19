Прокуратура Мордовии наказала органы соцзащиты за бездействие

Саранск, 19 июля. В органы социальной защиты по Лямбирском району Мордовии с проверкой наведались сотрудники прокуратуры. Как выяснилось, из-за бездействия работников учреждения жизнь одной из многодетных семей, из числа социально-опасных, может сильно ухудшиться.

Родители воспитывают четверых несовершеннолетних детей. Причем маму только за первую половину 2021 года уже два раза привлекали к административной ответственности. Причина в ненадлежащем исполнении своих обязательств. 16-летняя дочь, несмотря на свой юный возраст, уже отличилась тягой к чужому имуществу, состоит на учете в ПДН и однажды пыталась добровольно уйти из жизни.

Вот только сотрудники районной соцзащиты «забыли» о личном деле, паспорте семьи и профилактической работе с его членами.

«По результатам проверки директору учреждения внесено одно представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. Выявленные нарушения законодательства устранены в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

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