Мишустин: авиабилеты по семейному тарифу должны стать доступны уже в августе

, 19 июля. Авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе 2021 года.

Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями. Кабмин утвердил условия предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, сообщил он.

По словам Мишустина, такое решение позволит десяткам тысяч россиян купить билеты по фиксированной сниженной стоимости.

В июне премьер-министр РФ распорядился о выделении 1,58 млрд рублей на субсидии для пассажирских авиаперевозок между дальневосточными регионами. Согласно ожиданиям, это позволит сократить стоимость авиаперевозок в ДФО.