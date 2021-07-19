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Мишустин: авиабилеты по семейному тарифу должны стать доступны уже в августе

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:53
Экономика
Мишустин: авиабилеты по семейному тарифу должны стать доступны уже в августе
pixabay.com

, 19 июля. Авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе 2021 года.

Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями. Кабмин утвердил условия предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, сообщил он.

По словам Мишустина, такое решение позволит десяткам тысяч россиян купить билеты по фиксированной сниженной стоимости.

В июне премьер-министр РФ распорядился о выделении 1,58 млрд рублей на субсидии для пассажирских авиаперевозок между дальневосточными регионами. Согласно ожиданиям, это позволит сократить стоимость авиаперевозок в ДФО.

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мишустин авиабилеты семьи
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