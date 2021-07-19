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Гарантийный срок российских скафандров на МКС подходит к концу
Экономика
Гарантийный срок российских скафандров на МКС подходит к концу
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 19 июля. Проблему со скафандрами на Международной космической станции зафиксировали в НПП «Звезда».

Возможность выхода в открытый космос для отечественных космонавтов может быть ограничена. Причиной потенциальных ограничений является приближение завершения гарантийного срока скафандров «Орлан-МКС». Об этом пишет РИА Новости.

Вдобавок, на данный момент не заключены соглашения по созданию новой спецодежды. Генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков отмечает, что подписание новых контрактов затрудняется сложностью бюрократических процедур.

При заказе новых скафандров возникла задержка, в результате чего поставщики ряда материалов и сами материалы пропали из оборота. Поздняков указывает, что согласование техзаданий часто занимает по несколько лет.

Сотрудники NASA и космонавты из России недавно нашли места утечки воздуха на МКС. Проблемы идентифицировали в отечественном модуле «Звезда».

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мкс космонавты скафандр Орлан-МКС
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