Гарантийный срок российских скафандров на МКС подходит к концу

Москва, 19 июля. Проблему со скафандрами на Международной космической станции зафиксировали в НПП «Звезда».

Возможность выхода в открытый космос для отечественных космонавтов может быть ограничена. Причиной потенциальных ограничений является приближение завершения гарантийного срока скафандров «Орлан-МКС». Об этом пишет РИА Новости.

Вдобавок, на данный момент не заключены соглашения по созданию новой спецодежды. Генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков отмечает, что подписание новых контрактов затрудняется сложностью бюрократических процедур.

При заказе новых скафандров возникла задержка, в результате чего поставщики ряда материалов и сами материалы пропали из оборота. Поздняков указывает, что согласование техзаданий часто занимает по несколько лет.

Сотрудники NASA и космонавты из России недавно нашли места утечки воздуха на МКС. Проблемы идентифицировали в отечественном модуле «Звезда».