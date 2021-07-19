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Пятимесячный декрет Меган Маркл вызвал множество вопросов в США

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:42
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Общество
Пятимесячный декрет Меган Маркл вызвал множество вопросов в США
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office

Вашингтон, 19 июля. Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл ушли в пятимесячный отпуск для ухода за ребенком. В США были сильно удивлены такому решению супругов.

Бывшая актриса родила дочь, которую назвали в честь бабушки и матери принца Гарри — Лилибет Диана. Сразу после рождения малышки родители решили уйти в декретный отпуск, оставив все свои дела на потом. Супруги планируют пять месяцев заниматься дочерью и не возвращаться к работе.

Это вызвало много вопросов в США, где живут члены королевской семьи. Эксперт Марлен Кениг, сравнив Меган Маркл с американскими матерями, назвала ненормальным пятимесячный декрет.

«Это не является нормой в США, потому что у нас нет национальной политики в отношении отпуска по уходу за ребенком. Работникам предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью десять недель и все», — приводит Express слова королевского эксперта.

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз в начале июня. У супругов подрастает сын. Герцоги Сассекские переехали в США после массы скандалов, связанных с королевской семьей. В интервью Опре Уинфри они сделали ряд громких заявлений, в том числе о беспокойстве представителей Букингемского дворца о цвете кожи их первенца.

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