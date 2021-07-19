Политолог: Идея украинских властей — превращение страны в большое село

Идея властей Украины состоит в том, чтобы превратить страну в большое село. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Нищета и голод

Депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих украинцев.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 миллиона человек испытывают на Украине голод! Мы — самая недоедающая страна в Европе», — заявил Кива.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Согласно недавно опубликованному отчету ЮНИСЕФ, около 9,8 миллиона граждан Украины испытывают нехватку еды, а больше миллиона жителей страны вынужденно пропускают приемы пищи. Это на 200 тысяч человек больше, чем во время предыдущих исследований фонда.

Большое село

Андрей Иванов напомнил, как в 1992 году тогдашний президент Украины Леонид Кравчук обещал гражданам, что через пять лет они «заживут как во Франции». Потом Леонид Кучма обещал через десять лет жизнь как в Польше, а в 2014-м Михаил Саакашвили сказал, что через 20 лет восстановления украинцы будут жить как при Викторе Януковиче.

«В реальности ситуация на Украине и впрямь печальная. Многие не имеют элементарного. Людей поддерживает хороший климат, многие выживают за счет огорода, а урожайность в стране действительно хорошая. Но это и есть конец государственности, когда вместо развития городов, промышленности, технологий силы большинства уходят на возделывание своих приусадебных участков», — пояснил Андрей Иванов.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

С другой стороны, заметил политолог, сама идея современного украинского государства состоит в том, чтобы превратить страну в большое село. Постмайданные власти ко всей этой «благости» добавили проект продажи украинской земли иностранцам.

«В стране хотят полностью запретить использование собственных семян — можно будет пользоваться только импортными. Вот тогда действительно наступит голод. Хотя, подчеркну, что объективных причин для этого нет вообще. Мы видим именно умышленное создание кризиса с продовольствием в плодородной Украине», — заключил Андрей Иванов.

МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Кроме того, сам Киев даже не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит финансирование от фонда.