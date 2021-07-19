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Лесные пожары в Якутии угрожают Светлинской ГЭС
Происшествия
Лесные пожары в Якутии угрожают Светлинской ГЭС

Якутск, 19 июля. Один из лесных пожаров в Якутии поставлен на особый контроль из-за опасной близости к населённому пункту.

Бушующий в Якутии огонь остановился всего в четырёх километрах от посёлка Сюльдюкар. Также он представляет потенциальную угрозу Светлинской ГЭС, несмотря на естественную преграду в виде реки Вилюй, сообщает пресс-центр министерства экологии республики.

Напомним, что в данный момент в Якутии зарегистрировано 216 лесных пожаров, 84 из которых уже тушат сотрудники МЧС. Площадь возгорания составляет свыше 1,5 миллиона гектаров.

В тушении огня задействованы более двух тысяч человек и 279 единиц техники. За прошедшие сутки потушено 16 очагов возгорания на площади в 94 тысячи гектаров.

Ранее также сообщалось, что по решению главы МЧС России Евгения Зиничева на помощь группе спасателей в Якутии были направлены два самолёта-амфибии Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Также в ликвидации огня будет участвовать борт из Южного авиационно-спасательного центра.

Накануне крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае. В тушении огня принимали участие 125 человек и 26 единиц техники.

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