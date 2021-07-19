В Госдепе США поприветствовали украинские судебные реформы

Вашингтон, 19 июля. Соединенные Штаты приветствуют изменение судебного законодательства на Украине, заявил глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.

По словам представителя ведомства, Вашингтон высоко оценил законы о судебной реформе, которые были одобрены депутатами Верховной рады при твердой поддержке президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая запись была опубликована в Twitter.

Украинский парламент утвердил законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Принятые к закону поправки предусматривают, что при назначении членов ВККС решающий голос будет за иностранными экспертами. Эта инициатива может быть связана со стремлением Зеленского угодить Белому дому.

Как стало известно ранее, Украина ужесточит требования к въезжающим из России. Ограничения обусловлены распространением нового штамма коронавируса, пишет НСН.