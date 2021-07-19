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Макеева обратилась к фанатам с предложением поддержать ее коллективным письмом
Шоу-бизнес
Макеева обратилась к фанатам с предложением поддержать ее коллективным письмом
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 19 июля. Актриса и певица Анастасия Макеева предложила поклонникам написать коллективное письмо в ее поддержку после очередного скандала с экс-супругой своего мужа Романа Малькова.

Супруг Макеевой ушел к ней из семьи с четырьмя детьми, и у него не получилось остаться друзьями с бывшей женой. Актриса и ее муж публично конфликтуют с его экс-супругой в соцсетях. После новой ссоры певица записала видеообращение для поклонников и опубликовала его в Instagram Stories.

«Тема бывшей жены моего любимого мужа и его дочки с какими-то проблемами и фантазиями закрыта», — заявила звезда мюзиклов.

Знаменитость отметила, что в связи с этой ситуацией получила много сообщений с поддержкой. Желающим оказать помощь Макеева предложила написать ее матери. Как пояснила актриса, женщина соберет все обращения, а ее отец как юрист составит коллективное письмо.

«И мы пошлем его во все театры и министерство культуры в поддержку того, чтобы перестать травить меня как артистку», — пояснила певица.

Роман Мальков — четвертый муж Анастасии Макеевой. Актриса успела пожить в браке с певцом и актером Глебом Матвейчуком. Экс-супруг звезды мюзиклов ранее высказался о ее скандальной популярности.

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актриса макеева мальков
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