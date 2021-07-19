Супруги погибли на пешеходном переходе под колесами иномарки в Кузбассе

Кемерово, 19 июля. Водитель автомобиля Lexus на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на супружескую пару. От полученных травм 58-летний мужчина и 55-летняя женщина скончались.

Смертельная авария произошла на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого. Результаты медицинского освидетельствования показали, что на момент совершения ДТП 26-летний водитель был трезв, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначены соответствующие экспертизы. Если вина водителя иномарки будет доказана, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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