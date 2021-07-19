Sohu: подлодки ВМФ РФ в четыре шага могут уничтожить авианосцы ВМС США

Пекин, 19 июля. Российские подводные лодки способны уничтожить американские авианосцы, имеющие серьезную уязвимость, считают китайские эксперты.

Уничтожение любого авианосца возможно тремя способами, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи журналистов издания из Китая Sohu. По их словам, чтобы вывести из строя подобный корабль, достаточно либо ликвидировать его экипаж и вооружение, либо разделаться с его электронной начинкой, либо попросту пустить его на дно. Авторы публикации отметили, что уничтожить авианосец не так просто, однако подобная морская техника очень уязвима для подводных атак и авиаударов.

Для ликвидации команды авианосца существует большой выбор различного вооружения, уточнили аналитики. По их словам, для этого может быть применено ядерное, нейтронное, электромагнитное и другое оружие. Они подчеркнули, что подобные средства можно также использовать и для выведения из строя бортовой электроники корабля. Китайские журналисты обратили внимание, что развитие современного вооружения происходит весьма стремительно, делая военную технику все более и более уязвимой.

Авианосцы ВМС США не созданы для серьезных вооруженных столкновений, считают авторы из КНР. По их мнению, они предназначены лишь для запугивания более слабых государств, ввиду чего подобные корабли не оснащены серьезными средствами защиты. Эксперты рассказали, как российские подлодки в четыре шага могут уничтожить американские авианосцы. Для того чтобы разделаться с таким кораблем, субмарине необходимо его засечь, отследить, заблокировать и атаковать, уточнили они. Авторы публикации отметили, что используемые подводными лодками ВМФ РФ торпеды обладают большим радиусом действия, мощностью и маневренностью.

«Российские подводные лодки с самого начала разрабатывались для противостояния с США. Во время холодной войны, когда Соединенные Штаты и Советский Союз конкурировали в океане, основная военная мощь Советского Союза строилась на подводных лодках», — объяснили в Sohu.

Ранее военный аналитик Сергей Андреев рассказал, чем новейший российский легкий истребитель, презентация которого состоится в ходе авиасалона МАКС-2021, будет топить вражеские авианосцы. По его словам, для этого самолета разрабатывается специальная гиперзвуковая ракета, представляющая собой вдвое уменьшенный вариант «Кинжала».

Кроме того, в пресс-службе Северного флота РФ рассказали о проведении учений в водах Баренцева и Норвежского морей, в которых были задействованы подводные лодки, передает RT. Известно, что подводники в ходе маневров проверили оружейные системы субмарин.