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Индийский хирург перечислил наиболее уязвимые перед коронавирусом органы
Наука
Индийский хирург перечислил наиболее уязвимые перед коронавирусом органы
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 19 июля. Медики из Индии на основе нескольких десятков вскрытий изучили влияние коронавируса на внутренние органы перенесших COVID-19 людей.

Исследователи ознакомились с состоянием внутренних органов 51 умершего после COVID-19. У 24 скончавшихся выявлены проблемы с почками, рассказал глава отделения общей хирургии больницы JJ в Мумбаи Аджай Бхандарвар. Еще у 29 умерших обнаружены изменения в печени.

Полученные индийскими медиками результаты подтверждают, что коронавирусная инфекция затрагивает легкие, почки, печень, сердце и селезенку. Специалисты считают, что патологические изменения можно наблюдать и в других системах, которые еще не исследованы.

Ученые со всего мира продолжают разрабатывать новые способы борьбы с коронавирусом. Например, в России выявили штамм активных против этой инфекции лактобактерий. Некоторые специалисты не исключают, что на смену коронавирусу придут другие инфекции, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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индия исследование коронавирус
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