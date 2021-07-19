Адвокат рассказал, как легко и юридически грамотно снять автомобиль с регистрации

В юридической практике часто встречаются случаи, когда граждане неправильно оформляют прекращение регистрации автомобиля, а в процедурах «снять с учета» и «прекратить регистрацию» не замечают никакой разницы. О наиболее частых ошибках и способах их устранения ФАН рассказал кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.

«В моей юридической деятельности бывали не единичные случаи, когда клиенты обращались за помощью, чтобы разрешить ситуацию, на их взгляд, очень сложную и запутанную. Однако такие форс-мажоры — следствие недостатка информации о предстоящем процессе. Я расскажу, как правильно снять автомобиль с регистрации, в чем разница между регистрацией и снятием с учета и какие документы необходимы», — пояснил Геннадий Нефедовский.

Прекращение регистрации и снятие с учета транспортного средства — разные понятия и разные процедуры. В целом прекращение регистрации — временное исключение автомобиля из участия в дорожном движении.

Регистрация прекращается в следующих случаях:

— по заявлению текущего или прежнего владельца транспортного средства;

— после смерти владельца;

— по истечении срока учета;

— если машину невозможно идентифицировать, например уничтожена ее маркировка;

— если конструкция машины не соответствует сведениям из документов на нее.

Из личного архива Геннадия Нефедовского /

После прекращения регистрации автомобиль можно зарегистрировать снова, для этого нужно обратиться в ГИБДД с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы.

«Пользоваться автомобилем после прекращения регистрации нельзя. За это предусмотрен штраф. Также его может получить новый владелец, если он приобрел автомобиль, но не зарегистрировал его в установленный законом десятидневный срок. Снятие автомобиля с учета — это перенос информации об автомобиле в архив. Процедура применяется, когда восстанавливать регистрацию уже не нужно», — добавил Геннадий Нефедовский.

Снятие с учета возможно в следующих случаях:

— Автомобиль вывезли за пределы РФ, право собственности на него перешло иностранцу. Подтверждается договором купли-продажи или дарения.

— Транспортное средство утилизировали, и это подтверждается свидетельством об утилизации.

По словам юриста, восстановление учета в отношении транспортного средства возможно только в случае, если снятие признано незаконным и необоснованным. Решение о восстановлении учета принимается либо судом, либо вышестоящим должностным лицом регистрационного подразделения.

Как заметил адвокат, проверить, снят ли с учета автомобиль, можно несколькими способами.

1. Дистанционно через официальный сайт ГИБДД или «Госуслуги».

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Для этого необходимо знать VIN-номер автомобиля.

«На официальном сайте ГИБДД необходимо зайти в соответствующий раздел проверки транспортного средства, ввести VIN-номер автомобиля и запросить проверку. База данных ГИБДД предоставит всю имеющуюся информацию по автомобилю. Через госуслуги процедура похожа, но для проверки через этот ресурс необходимо быть собственником транспортного средства», — рассказал Геннадий Нефедовский.

2. Путем подачи заявления в ГИБДД нарочно или почтой. При таком способе необходимо предоставить доказательства того, что заявитель является собственником транспортного средства.

3. Для прекращения регистрации в зависимости от ситуации необходимы следующие документы:

— В случае продажи потребуются заявление установленной формы, регистрационный документ, ПТС, государственные номерные знаки, договор купли-продажи.

— В случае утраты — документы на автомобиль (СТС, ПТС), заявление установленной формы.

— В случае кражи — документы на транспортное средство (СТС, ПТС), заявление об угоне, заявление о прекращении регистрации ТС.

Необходимо помнить, что государственный орган имеет право вынести отказ в осуществлении данного действия. К основаниям относятся запрет на совершение регистрационных действий с ТС, неверно составленное заявление, содержащее ошибки, предоставление заявителем неполного пакета бумаг, необходимых по закону, отсутствие у заявителя прав на представление интересов собственника, обращение в регистрирующий орган, который не уполномочен совершать такие действия.

При наличии сложностей и вопросов касательно решения тех или иных юридических ситуаций следует обратиться к опытному специалисту, считает адвокат.

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