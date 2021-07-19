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Антипрививочников в Алма-Ате сводили на экскурсию в красную зону

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:24
Общество
Антипрививочников в Алма-Ате сводили на экскурсию в красную зону
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Алма-Ата, 19 июля. Активным противникам вакцинации от коронавируса позволили пообщаться с медиками и пациентами из красной зоны в больнице для лечения COVID-19.

Главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин пригласил антипрививочников на беседу о вакцинации против COVID-19 в стационар. Трое из них согласились посетить красную зону госпиталя. Посетители были шокированы увиденным и уходили с экскурсии молча.

Абсолютное большинство пациентов с COVID-19 в этом отделении не проходили вакцинацию от коронавируса.

Более 4 тыс. детей подхватили заболевание за последние полгода, хотя в прошлом году заболел всего 281 несовершеннолетний, приводит заявление врача РИА Новости.

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алма-ата антипрививочники красная зона
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