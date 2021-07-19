В Севастополе День ВМФ РФ отметят без праздничного концерта и салюта

Севастополь, 19 июля. Черноморский флот уведомил жителей и гостей Севастополя о сокращении программы праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота России.

В ведомстве отметили, что вечерние мероприятия, включающие концерт и праздничный салют отменены. Причиной данного решения является обострение ситуации с коронавирусом.

В День ВМФ РФ в Севастополе состоится проход кораблей и пролет авиации без традиционной демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб.

В настоящее время в акватории Севастопольской бухты проходит первая тренировка экипажей кораблей и авиации, которые примут участие в праздничных мероприятиях. В ходе репетиции отрабатывается слаженность действий всех участников парада.