Девочка чудом выжила после падения из окна квартиры в Красном Селе

Санкт-Петербург, 19 июля. Несчастный случай произошел с годовалой девочкой в Красном Селе. Ребенок выпал из окна, расположенного на четвертом этаже.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и госпитализировали малышку в крайне тяжелом состоянии. По данным полиции, родители девочки отвлеклись, и она выпала из открытого окна съемной квартиры. Врачи диагностировали у маленькой пациентки ушиб головного мозга, а также многочисленные переломы.

Еще один несчастный случай произошел с ребенком в Петербурге. Он облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.