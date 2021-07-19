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Девочка чудом выжила после падения из окна квартиры в Красном Селе
Происшествия
Девочка чудом выжила после падения из окна квартиры в Красном Селе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 июля. Несчастный случай произошел с годовалой девочкой в Красном Селе. Ребенок выпал из окна, расположенного на четвертом этаже.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и госпитализировали малышку в крайне тяжелом состоянии. По данным полиции, родители девочки отвлеклись, и она выпала из открытого окна съемной квартиры. Врачи диагностировали у маленькой пациентки ушиб головного мозга, а также многочисленные переломы.

Еще один несчастный случай произошел с ребенком в Петербурге. Он облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

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