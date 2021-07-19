Хуснуллин прокомментировал инициативу прокладки частного направления БАМа

Москва, 19 июля. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам оценить вариант строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря.

С предложением создать дорогу необщего пользования выступило предприятие «А-Проперти» Альберта Авдоляна, занимающееся реализацией Эльгинского проекта, сообщает РБК.

Хуснуллин предлагает проработать эту идею в качестве дополнения к третьему этапу развития БАМа и Транссиба. По его словам, такой проект «заслуживает внимания», однако нуждается в более детальной проработке для его дальнейшего рассмотрения.

В целях развития восточной части Байкало-Амурской магистрали Российские железные дороги могут получить 188 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Соответствующее предложение ранее сделало Минэкономразвития РФ.