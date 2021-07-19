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Российские стивидоры указали на трудности с перевозкой угля в РЖД

  /   Обновлено: 19 июля 2021 09:59
Экономика
Российские стивидоры указали на трудности с перевозкой угля в РЖД
pixabay.com

Москва, 19 июля. Провоз запланированных объемов угля на экспорт не согласовывается должным образом в Российских железных дорогах.

Предприятия, которые занимаются погрузкой и разгрузкой судов на территории южных российских портов высказали свое недовольство функционированием РЖД в связи с нарушением логистики по транспортировке угля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что впервые трудности с поставками на южном направлении начались еще весной. По состоянию на июль, морские порты получают только половину от того, что должно поступить от РЖД.

Представители РЖД объясняют сложности увеличением загрузки направления, так как перевозки угля выросли в два раза по сравнению с предыдущим годом. Отраслевые аналитики полагают, что спрос на провоз вырос из-за повышения стоимости угля. Другими причинами задержек является неразвитость необходимой инфраструктуры и неподготовленность госмонополии к изменениям.

Сложности в согласовании поставок угля зафиксировали в Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Тенденция касается экспортного направления портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). В монополии подчеркивают, что уже принимают меры для наращивания объемов поставок угля.

Общие объемы грузопоставок РЖД выросли на 4,5% и на 5,1 млн тонн в количественном отношении, подсчитали специалисты госмонополии.

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