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Муж Ксении Бородиной растрогал поклонниц до слез новым роликом о любви
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной растрогал поклонниц до слез новым роликом о любви
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 19 июля. Супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров опубликовал трогательное видео о любви, чем вызвал эмоциональную реакцию у поклонниц.

Муж телеведущей опубликовал новый ролик на своей странице в Instagram. На видео Омаров читает стихотворение о расставании, причем в произведении постоянно повторяется строчка «Запомни меня таким». Написал стих Георгий Аланский, а в съемках приняла участие чтец и поэтесса Анна Егоян.

«Каждое слово так или иначе находит отклик в моем сердце», — признался бизнесмен, отметив, что это стихотворение является для него особенным.

Видео о любви до слез растрогало поклонниц Омарова, находящегося в стадии развода с Бородиной. Многие подписчицы увидели в стихотворении посвящение почти бывшей жене бизнесмена, другие же выразили надежду, что супруги все же останутся вместе. Некоторые пользовательницы соцсети восхитились талантом супруга телеведущей в прочтении стихов.

«Очень трогательное прочтение, до мурашек, до слез»;

«Пророческие оказались слова. Все подписчики все еще верят, что любовь сможет победить ваши гордость и эгоизм»;

«Курбан, у вас бархатный голос, хочется слушать бесконечно»;

«Очень трогательно и красиво. Как удивительно, что это стихотворение подходит под вашу ситуацию. Очень жаль, что ваш брак распадается...» — написали фанатки Омарова в комментариях.

Муж Бородиной утверждает, что после его расставания с женой он стал пользоваться бешеной популярностью у поклонниц. По словам бизнесмена, девушки начали активно писать ему в соцсетях.

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звезды бородина омаров
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