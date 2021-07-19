Иммунолог опроверг приход третьей волны коронавируса в России

Москва, 19 июля. Обычный всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается в данный момент в России, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Известно, что эпидемический процесс распространения вируса, как правило, един. Внутри него не существует «волн». Именно поэтому в данный момент в России наблюдается обычный всплеск заболеваемости, пояснил Жемчугов.

«Я не считаю, что какие-то волны существуют, это всплески. Процесс эпидемический един, пока все не переболеют и не создастся иммунная прослойка», — приводит его слова ТАСС.

Пандемия коронавируса в России пойдет на спад, когда порядка 70% населения сделают себе прививки или переболеют. До этого момента будут появляться новые «волны» заболеваемости, отметил он.

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