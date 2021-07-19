Медики оценили необходимость тестов на антитела перед вакцинацией

Москва, 19 июля. Перед прививкой делать тест на количество антител к коронавирусу нет необходимости, заявили специалисты. Их наличие не влияет на необходимость вакцинации.

После перенесенного заболевания COVID-19 в организме человека вырабатываются антитела, которые с большой вероятностью защитят его от повторного заболевания. Наличие высокого уровня иммуноглобулина G не является противопоказанием для вакцинации, заявила РБК заместитель главного врача по лечебной работе клиники «Инвитро» в Москве Анастасия Луканина.

«С появлением индийского штамма уже невозможно корректно установить повышенный гарантированный уровень антител, достаточный для защиты от штамма», — пояснила эксперт.

На данный момент нет точного определения, какой уровне антител дает наиболее полную защиту от коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему после вакцинации могут не выработаться антитела к COVID-19. Причин может быть несколько, и одна из них — заражение аденовирусами до прохождения процедуры вакцинации.

Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников объяснил, для чего необходима вакцинация переболевшим коронавирусной инфекцией. После болезни антитела вырабатываются только к тем штаммам вируса, которые вызвали болезнь, передает слова доктора «Ридус».

По прошествии полугода после прививки необходима ревакцинация, считает доктор медицинских наук Михаил Костинов. Врачу, который будет делать повторную прививку, необходимо рассказать, как прошла первая вакцинация, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».