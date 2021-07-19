Глава МО Польши на военном пикнике заявил о необходимости увеличить численность армии

Варшава, 19 июля. Польша намерена наращивать численность своих вооруженных сил и обеспечить их оснащение новым оружием, заявил глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак.

Руководитель польского минобороны сообщил об этом 17 июля во время выезда на военный пикник в один из районов Малопольского воеводства. Там будет создана база для дислокации нового механизированного батальона сухопутных войск ВС Польши.

«Рост численности и модернизация армии является приоритетной в правительстве (Польши. — Прим. ред.)», — подчеркнул Блащак.

По его словам, укрепление польских вооруженных сил является главным условием для обеспечения безопасности страны.

Ранее аналитики издания The National Interest подвергли резкой критике планы Варшавы по приобретению крупной партии американских танков Abrams на сумму около 6 миллиардов долларов и объяснили, почему эта покупка окажется бесполезной для обороноспособности Польши.