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Десятки самолетов не могут вылететь из Якутска из-за дыма от лесных пожаров

  /   Обновлено: 19 июля 2021 09:57
Происшествия
Десятки самолетов не могут вылететь из Якутска из-за дыма от лесных пожаров
pxhere.com

Якутск, 19 июля. Лесные пожары продолжают бушевать в Якутии. По данным источника ФАН, из-за сильного задымления из республиканского центра не могут вылететь около 30 самолетов.

Вылететь удалось лайнерам в Новосибирск, Оленек, Батагай, Депутатский. Приземлиться в Якутске смогли два самолета из Новосибирска.

По оперативной информации, в аэропорту с опозданием приземлятся не менее 16 лайнеров. Есть вероятность, что сильный смог снова внесет коррективы в работу аэрогавани. Недавно ее пришлось приостановить.

Огонь добрался и до расположенных в регионе «Ленских столбов». Этот национальный парк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщало Deita.

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