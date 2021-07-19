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Байден намерен привлечь больше цветного электората на сторону демпартии
Политика
Байден намерен привлечь больше цветного электората на сторону демпартии
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Москва, 19 июля. Американский президент Джо Байден пытается привлечь на сторону Демократической партии США больше цветного электората перед выборами в палату представителей.

Глава Белого дома призвал американских конгрессменов внести изменения в избирательное законодательство. В частности, президент намерен утвердить «Закон для народа» и «Закон о продвижении избирательных прав им. Джона Льюиса».

По словам ведущего сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, изменив законодательство, Байден планирует увеличить количество цветного электората, который станет на сторону демократов перед выборами в палату представителей в 2022 году.

«Количество таких людей увеличивается, но не всегда и не у всех есть возможность проголосовать. Президент США хочет создать механизмы, которые позволят расширить влияние демпартии на умы избирателей», — заявил аналитик.

Глава Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев обратил внимание, что миграционный кризис в Америке поспособствовал увеличению количества цветного населения. Поэтому демократам сейчас есть над чем поработать, подчеркнул эксперт.

Политолог Владимир Корнилов сообщил, что США ожидает серьезная битва накануне выборов в конгресс в 2022 году. По его мнению, демократы находятся в абсолютном меньшинстве в местной легислатуре.

Белый дом ранее анонсировал встречу Байдена с премьер-министром Ирака. Переговоры состоятся 26 июля, передает Национальная Служба Новостей.

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